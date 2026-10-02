Moradabad News: छह अक्तूबर को एमडीए बोर्ड बैठक, गोविंदपुरम-2 में लॉन्च होंगे 250 भूखंड

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गोविंदपुरम-2 को दिल्ली रोड क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। इस क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से कनेक्टिविटी होने के कारण यहां आवासीय विकास की संभावनाएं हैं। नई टाउनशिप के विकसित होने से लोगों को नियोजित तरीके से घर बनाने के लिए भूखंड मिल सकेंगे। साथ ही शहर का विस्तार भी व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सकेगा। टाउनशिप में भूखंडों के साथ बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है। इसमें सड़क, सीवर, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, भूमिगत बिजली नेटवर्क, पार्क और ग्रीन बेल्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं के विकसित होने से आवंटियों को आवास निर्माण के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा मिल सकेगा। एमडीए की ओर से योजना का लेआउट और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब छह अक्तूबर की बोर्ड बैठक में होने वाले निर्णयों के बाद योजना की आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। शहर के लोगों को भूखंडों की अंतिम संख्या, क्षेत्रफल के अनुसार श्रेणियां, आवंटन दर और आवेदन शुरू होने की तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। एमडीए वीसी अनुभव सिंह ने बताया कि बोर्ड की बैठक छह अक्तूबर को एमडीए के कार्यालय में कमिश्नर संगीता सिंह की अध्यक्षता में होगी। इसमें गोविंदपुरम-2 टाउनशिप को लॉन्च करने की तैयारी है।