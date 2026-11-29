विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष विजय मदान ने बताया कि टाउन हाल पर लगने वाले मंगल बाजार में दूसरे शहरों के व्यापारी फड़ लगाते हैं। मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद कई दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं। उपाध्यक्ष पोनी सहगल ने बताया कि पिछले छह-सात महीने में कई बार शासन-प्रशासन और नगर निगम से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। अधिकारियों के सामने यह मुद्दा फिर से उठाया जाएगा।00बाजार का विस्तार और व्यापारियों की चिंता-व्यापारी नितिन राज ने बताया कि मंगल बाजार का विस्तार लगातार हो रहा है। पहले यह बाजार टाउन हाल से चौमुखापुल तक लगता था। अब गंज बाजार, गुरहट्टी और बुध बाजार तक फड़ लगने लगे हैं। इससे मंगलवार को इन बाजारों में भी भारी जाम लगता है। नियमित व्यापारियों का कारोबार इससे लगातार प्रभावित हो रहा है। समय रहते इसे नहीं रोका गया तो शहर के दूसरे बाजारों में भी यह बाजार फैल जाएगा।00स्थानीय कारोबार पर पड़ रहा बुरा असर-संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कत्याल ने बताया कि मंगलवार को बाहर से आने वाले फड़ संचालकों के कारण स्थानीय दुकानदारों के यहां ग्राहकों की संख्या घट रही है। इससे उनका कारोबार बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाजार में लगने वाले इन फड़ों के कारण आम जनता को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।00वर्जन..-कुछ दिन पहले हरथला में लगने वाले अवैध बाजार को हटवाया गया था। इसी तरह शहर में अन्य स्थानों पर भी अवैध तरीके से लगाए जाने वाले बाजारों को हटवाने की कार्रवाई की जाएगी।-अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त