Moradabad News: भांजी की शादी से लौट रहे मामा की सड़क हादसे में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 24 Oct 2026 01:24 AM IST
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मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस के पास शुक्रवार की सुबह करीब तीन बजे भांजी की शादी से लौट रहे मामा प्रेम सिंह (52) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी मौत हो गई।
मझोला के मंगूपुरा निवासी प्रेम सिंह मजदूरी करते थे। बृहस्पतिवार की सुबह प्रेम सिंह कुंदरकी के नानपुर में अपनी भांजी प्रिया के घर भात भरने गए थे। बृहस्पतिवार की देर रात करीब डेढ़ बजे वह बिना बताए भांजी के घर से निकल आए थे। मझोला क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गई। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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मझोला के मंगूपुरा निवासी प्रेम सिंह मजदूरी करते थे। बृहस्पतिवार की सुबह प्रेम सिंह कुंदरकी के नानपुर में अपनी भांजी प्रिया के घर भात भरने गए थे। बृहस्पतिवार की देर रात करीब डेढ़ बजे वह बिना बताए भांजी के घर से निकल आए थे। मझोला क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गई। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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