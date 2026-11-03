Moradabad News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद

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भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 16 अगस्त 2025 को भोजपुर क्षेत्र के सरदार नगर निवासी अनस के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें ग्रामीण ने बताया कि 16 अगस्त 2025 की सुबह करीब 11 बजे उसकी छह वर्षीय बेटी अपनी नानी के घर से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी अनस मिल गया और बच्ची को खींचकर अपने साथ अपने घर में ले गया जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी से शिकायत करने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को घर भेज दिया था। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची तो उसके मां-बाप ने पूछताछ की तब बच्ची ने आपबीती सुनाई थी।मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट-03 की विशेष न्यायाधीश भावना गुप्ता की अदालत में चली। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम अनस को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।