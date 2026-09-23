Moradabad News: ताइक्वांडो में महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने जीते पांच स्वर्ण पदक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खेल शिक्षक पदम सिंह के निर्देशन में प्रतियोगिता में शामिल हुईं जूनियर बालिका वर्ग में यशी चौहान ने 52 किलो, खुशी ने 55 किलो और माधवी बिश्नोई ने 62 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सीनियर बालिका वर्ग में कामाक्षी माहेश्वरी ने 52 किलो तथा सीनियर बालक वर्ग में शौर्य बिश्नोई ने 45 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं जूनियर वर्ग में सूर्यांश ने 45 किलो और ध्रुव बिश्नोई ने 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया।खेल शिक्षक पदम सिंह ने बताया कि जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बिजनौर में होने वाली मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कॉलेज प्रधानाचार्य मदन सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी प्रतिभाग करना चाहिए। खेल शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस दौरान अखिलेश कुमार बिश्नोई, सुंदर सिंह, दीपक सिंह, गौरव कुमार, अरविंद कुमार शर्मा, पीतांबर सिंह, ओमप्रकाश सिंह, इंद्रपाल सिंह, हरीश चंद्र तिवारी, निशिकांत पाठक, अतवीर सिंह त्यागी आदि रहे।