फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Lumpy: Over 34,000 cows vaccinated to prevent infection.

लंपी : संक्रमण से बचाव को 34 हजार से अधिक गायों का किया टीकाकरण

Sun, 13 Sep 2026 02:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Lumpy: Over 34,000 cows vaccinated to prevent infection.
बहजोई। लंपी वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से जिले में करीब 34 हजार से अधिक गायों का टीकाकरण किया गया है। सीवीओ डॉ. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) की रोकथाम के लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन

इसके तहत गोवंशों का टीकाकरण समेत पशुपालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। सीवीओ ने बताया कि गायों के टीकाकरण के लिए जिले में 9 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट मैदान में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को लंपी प्रभावित गांव नूरपुर ततारपुर समेत पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव में करीब पांच सौ गोवंशों का टीकाकरण किया गया।
विज्ञापन

इनमें मिलक सौंधन में 105, करछली में 60, गोहत मिलक करनपुर कायस्त में 95, लदनपुर में 90 व नारंगपुर 195 गोवंशों का सघन टीकाकरण किया गया। सीवीओ ने बताया कि इसके अलावा, पशुपालकों को लंपी के लक्षण व बचाव की भी जानकारी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed