Moradabad News: वाम मोर्चा का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन

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ठाकुरद्वारा। वाम मोर्चा और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने मंगलवार को सहारनपुर मस्जिद गिराने तथा बढ़ती महंगाई के विरोध में नगर में जुलूस निकाला। एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को पुराने स्थान पर बनवाने, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं के दाम कम करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सीपीएम के ब्रांच सचिव डॉ सईद सिद्दीकी, वीर सिंह शाहनवाज खान, शाकिर अली प्रीतम सिंह, त्रिमल सिंह आदि मौजूद रहे।