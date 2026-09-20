Moradabad News: अगवानपुर बाईपास पर बाइक फिसली, मजदूर की मौत

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पाकबड़ा। अगवानपुर बाईपास पर मौढ़ा तैय्या गांव के पास शनिवार की सुबह बाइक फिसल गई। इस हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकबड़ा के सुल्तानपुर फलैदा निवासी दीपक और अनिल अमरोहा जिले के रामहट में फर्म में काम करने के बाद शनिवार की सुबह करीब तीन बजे अपने घर लौट रहे थे। मौढ़ा तैय्या गांव के पास अचानक बाइक का पहिया ईंट से टकरा गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार सुबह उपचार के दौरान दीपक की मौत हो गई, जबकि अनिल की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है कि कहीं किसी वाहन ने तो इनकी बाइक में टक्कर नहीं मारी है।