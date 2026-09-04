Moradabad News: कोसी का पानी स्थिर, तीन गांवों में चल रही नाव

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मंगलवार की दोपहर रामनगर बैराज से 28583 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जबकि बु धवार को दिनभर बारिश होती रही। इससे मूंढापांडे क्षेत्र में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। रनियाठेर में सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया के पास ढाई फीट पानी बहने लगा था। इससे रनियाठेर, गदई खेड़ा और हरपाल नगर गांव रास्ता बंद हो गया था। बृहस्पतिवार सुबह भी नदी के जलस्तर में वृदि्ध रिकाॅर्ड किया गया। इसके बाद प्रशासन ने तीनों गांवों में नाव की व्यवस्था कर दी। रनियाठेर निवासी अविनाश कुमार ने बताया कि पंचायतघर में पानी भरने से एक दीवार गिर गई और सड़क बह गई है। प्रधान (प्रशासक) विजय लक्ष्मी ने बताया कि प्रशासन की ओर से रनियाठेर में गदईखेड़ा, हरपालनगर के जाने वाले लोगों को नाव की व्यवस्था की गई। हीरापुर निवासी मुरादाबाद सहकारी गन्ना समिति के चेयरमैन दुर्गपाल सिंह ने बताया कि मूंढापांडे-रनियाठेर मार्ग पर लालपुर, हीरा, रनियाठेर गांवों के पास पर ढाई से तीन फीट पानी भरा हुआ है।विसाहट के जोगराज सिंह ने बताया कि दोपहर में हिरनखेड़ा गांव के खाटू श्याम मंदिर के पास साढ़े तीन फीट तक पानी बहने लगा। इसके बाद जैतपुर-विसाहट मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। नायब तहसीलदार आशुतोष कुमार ने लेखपाल के साथ ट्रैक्टर से रनियाठेर, गदईखेड़ा, हरपाल नगर का निरीक्षण कर पानी का जायजा लिया।00प्राथमिक विद्यालय गदईखेड़ा में भरा पानीमूंढापांडे। भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष अविनाश चौहान, रनियाठेर के देशपाल, पप्पू, विजेंद्र ने बताया कि गदईखेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर और कमरे पानी भर गया। गदईखेड़ा निवासी सतेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी भैंस फिसलकर गिर गई और पुलिया में फंस गई। ग्रामीणों ने एक घंटे मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तब तक उसने दम तोड़ दिया। संवाद