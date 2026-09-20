Moradabad News: किसान मजदूर सभा ने उठाईं बिजली से संबंधित समस्याएं

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सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि विद्युत कटौती और अन्य अव्यवस्थाओं से उपभोक्ता परेशान हैं। गांव रामूवाला गनेश और साहबगंज से देहात बिजलीघर की दूरी मात्र डेढ़ किमी है लेकिन दोनों गांवों को लंबी दूरी की लाइन से आपूर्ति दी जाती है, जिससे लो वोल्टेज की समस्या रहती है। फॉल्ट से भी दिक्कत होती है। ज्ञापन में गांव रामूवाला गनेश में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवाने, गलत बिजली बिलों को ठीक करने, निजी नलकूपों को लगातार 12 घंटे सप्लाई देने, गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये क्विंटल करने मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन देने वालों में मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष वीर सिंह, महासचिव हरस्वरूप सिंह, प्रीतम सिंह, रवि कुमार, गगनदीप सिंह, जगदीश सिंह, मोहम्मद हनीफ, अब्दुल रशीद आदि शामिल थे।

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ठाकुरद्वारा। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने शनिवार को समाधान दिवस में पहुंचकर बिजली से संबंधित समस्याओं पर नारेबाजी की। बाद में अफसरों को ज्ञापन भी दिया।