Moradabad News: सेवा संकल्प अभियान में दी योजनाओं की जानकारी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:30 AM IST
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ठाकुरद्वारा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंगलवार को समाज कल्याण विभाग ने विशेष कार्यक्रम करके प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पात्रता के आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने संकल्प लिया।
कार्यक्रम में एडीओ समाज कल्याण ने वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय, डॉ. भीमराव अंबेडकर छात्रावास आदि के बारे में विस्तार से बताया। महिला और बाल विकास की कन्या सुमंगला योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना की भी जानकारी दी गई।
इससे पूर्व मुख्य अतिथि भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह, डॉ. वीर सिंह सैनी, धर्मेंद्र कुमार पाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत कराई। इस दौरान बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी पर आधारित स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में बीडीओ उमाकांत मुद्गल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तूलिका शर्मा, एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह, एडीओ नेम सिंह, रामाशीष प्रजापति, मनप्रीत कौर आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में एडीओ समाज कल्याण ने वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय, डॉ. भीमराव अंबेडकर छात्रावास आदि के बारे में विस्तार से बताया। महिला और बाल विकास की कन्या सुमंगला योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना की भी जानकारी दी गई।
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इससे पूर्व मुख्य अतिथि भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह, डॉ. वीर सिंह सैनी, धर्मेंद्र कुमार पाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत कराई। इस दौरान बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी पर आधारित स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में बीडीओ उमाकांत मुद्गल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तूलिका शर्मा, एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह, एडीओ नेम सिंह, रामाशीष प्रजापति, मनप्रीत कौर आदि मौजूद रहे।
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