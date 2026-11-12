Moradabad News: अलग-अलग हादसों में महिला समेत चार घायल

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पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम पहला हादसा नयागांव-अकबरपुर चैदरी मार्ग पर गढ़ी तिराहे के पास हुआ। गांव अकबरपुर चैदरी निवासी अलीरजा अपनी ईको कार से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सचिन निवासी गांव अकबरपुर चैदरी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।वहीं, दूसरा हादसा भी कांठ के गांव गढ़ी स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। गढ़ी निवासी सचिन अपनी पत्नी आरती के साथ बाइक से ससुराल खूंटखेड़ा से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में सचिन, उसकी पत्नी आरती और दूसरी बाइक चालक अमित कुमार घायल हो गए। आरती को नगर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि सचिन को परिजन इलाज के लिए मुरादाबाद ले गए और अमित कुमार को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।