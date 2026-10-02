Moradabad News: राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए कांठ के पांच खिलाड़ियों का चयन

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प्रतियोगिता में जूनियर बालिका वर्ग में कांठ की यशी चौहान ने 52 किलो, खुशी ने 55 किलो और माधवी बिश्नोई ने 62 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं सीनियर बालिका वर्ग में कामाक्षी माहेश्वरी ने 52 किलो और सीनियर बालक वर्ग में शौर्य विश्नोई ने 45 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक पदम सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी पांचों खिलाड़ी तीन से सात अक्तूबर तक गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। खिलाड़ियों के चयन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन सिंह ने उनका उत्साह वर्धन किया है। इस अवसर पर हरीशचंद्र तिवारी, दीपक सिंह, गौरव कुमार, अरविंद कुमार शर्मा, पीतांबर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, निशिकांत पाठक, अतवीर सिंह त्यागी, अखिलेश कुमार बिश्नोई, सुंदर सिंह व इंद्रपाल सिंह आदि रहे।