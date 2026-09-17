Moradabad News: ट्रांसफार्मर में लगी आग, कई इलाकों की बिजली गुल

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घटना बुधवार रात करीब 10:45 बजे की है। बताया गया कि बिजलीघर परिसर में ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में आग तेज हो गई और आसपास धुआं फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा को देखते हुए बिजलीघर से जुड़े कई फीडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई।अचानक बिजली गुल होने से शहर के कई हिस्सों में लोग परेशान हो गए। रात का समय होने के कारण घरों में पंखे और अन्य विद्युत उपकरण बंद हो गए। वहीं, दिल्ली रोड और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। विभागीय कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने और ट्रांसफार्मर को सुरक्षित करने के बाद आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की।बुद्धि विहार, एकता कॉलोनी और लाइनपार के साथ दिल्ली रोड से जुड़े कई क्षेत्रों में करीब दो घंटे तक बिजली संकट रहा। अधिकारियों ने प्रभावित बिजलीघरों से आपूर्ति को एहतियातन रोके रखा, ताकि आग दोबारा भड़कने या विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका न रहे।रात करीब पौने एक बजे तक अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई। हालांकि ट्रांसफार्मर में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। विभागीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। एसई प्रशांत कुमार ने बताया कि आग से ट्रांसफार्मर और बिजलीघर के अन्य उपकरणों को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है।