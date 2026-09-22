फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   FIR registered against three people, including a Zila Panchayat member, for barging into a house and molesting a woman.

Moradabad News: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी, जिला पंचायत सदस्य समेत तीन पर प्राथमिकी

Tue, 22 Sep 2026 01:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 22 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against three people, including a Zila Panchayat member, for barging into a house and molesting a woman.
मुरादाबाद। मूंढापांडे थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने दो युवकों पर घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि जिला पंचायत सदस्य अजयवीर यादव के उकसाने पर आरोपियों ने यह घटना की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जिला पंचायत सदस्य समेत तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़ित महिला ने मूंढापांडे थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि समूह सखी है। 22 जुलाई की रात करीब आठ बजे वह अपने घर में मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी मनोहर और मिंटू घर में घुस आए। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ छेड़खानी की और धमकी देकर भाग गए। आरोपी मनोहर का एक मुकदमा सचिव से छेड़खानी चल रहा है। इस मुकदमे में महिला गवाह है। उसका का दावा है कि आरोपी गवाही देने से रोकना चाहते हैं। दोनों आरोपियों ने जिला पंचायत सदस्य अजयवीर यादव के उकसाने पर उसके साथ यह घटना की है। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मूंढापांडे थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed