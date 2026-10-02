Moradabad News: संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया दमखम

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प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में कराई गई। पहले दिन 100, 200, 400, 600, 800, 1500 और 3000 मीटर दौड़, ऊंची-लंबी कूद, हैमर थ्रो, चक्का, गोला और और भाला फेंक आदि प्रतियोगिताएं भी हुईं। प्रतियोगिता में डीएसएम इंटर कॉलेज, बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुजफ्फरपुर, श्रीकृष्णा इंटर कॉलेज पाठंगी, राजकीय हाईस्कूल बेगमपुर, पब्लिक इंटर कॉलेज उमरी कलां आदि विद्यालयों की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. अंजना शर्मा ने बताया कि संकुल स्तरीय प्रतियोगिता शुक्रवार को भी जारी रहेगी। दो दिवसीय प्रतियोगिता के समापन पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले दिन प्रतियोगिता का संचालन शिक्षिकाओं नीरज यादव, चंद्रप्रभा और राजबाला ने संयुक्त रूप से किया।इस अवसर पर बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की खेल कोच शिखा प्रजापति, श्रीकृष्णा इंटर कॉलेज पाठंगी के खेल शिक्षक हीरालाल यादव, राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुजफ्फरपुर से नैय्यर आलम, डीएसएम इंटर कॉलेज से रामसागर, सत्यपाल सिंह व वासु विश्नोई आदि रहे।