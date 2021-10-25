Moradabad News: जन्मदिन के गुब्बारे देखते ही रो पड़ते हैं परिजन

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मूंढापांडे के मुड़िया भायपुर निवासी इंदर के घर में मंगलवार को बेटे अंश का जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही थीं। शाम करीब साढ़े चार बजे अंश मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेलने घर से बाहर चला गया था। उस वक्त अंश की मां मिथलेश रसोई में खाना बना रही थी तो दोनों बहनें सृष्टि और मिस्टी गुब्बारों से घर सजा रही थीं। इसी दौरान बोलेरो ने पांचों बच्चों को कुचल दिया था। जिसमें अंश और चित्रा की मौत हो गई थी। बुधवार को घर में सजी सजावट और जन्मदिन की अधूरी तैयारियां देखकर परिजनों की आंखें छलकती रहीं। मां मिथलेश बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो जाती। पिता इंदर भी बेटे को याद कर खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं।रनवीर सिंह के घर में भी मातम पसरा है। ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले रनवीर की बेटी चित्रा की हादसे में मौत हो गई जबकि बड़ी बेटी इच्छा गंभीर रूप से घायल है। इच्छा का अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिवार को एक तरफ छोटी बेटी को खोने का गम है तो दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती बड़ी बेटी की चिंता सता रही है।अंश और चित्रा के सिर की हड्डियां हो गई थीं चकनाचूरमुरादाबाद। मंगलवार की देर रात पुलिस ने अंश और चित्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया। दोनों के शव देखकर डॉक्टर और स्टाफ भी बेचैन हो गए। बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों बच्चों के सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और हाथ, पैर की हड्डियां भी टूट गई थीं।पुलिस की मौजूदगी में किया अंतिम संस्कारमूंढापांडे। थाना क्षेत्र के मुड़िया भायपुर गांव में बुधवार की सुबह ही चित्रा और अंश के शव का पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह, एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी मौजूद रहे। विधायक और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। उधर, तीनों बच्चे आयुष, इच्छा और महक की हालत गंभीर बनी हुई है।