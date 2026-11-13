Moradabad News: प्लॉट पर कब्जे के विरोध में परिवार पर लाठी-डंडों से हमला

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गांव निवासी ओमकार सिंह ने छजलैट पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उनसे रंजिश रखते हैं और उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। आरोप है कि बुधवार की दोपहर वह घर के पास खेत में लकड़ी काट रहे थे। तभी खुर्शीदा, जहुरन, सिराजन, सना सहित एक अज्ञात प्लॉट की दीवार फांदकर अंदर घुस आए। आरोपियों ने उन्हें, उनकी पत्नी और बच्चों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और प्लॉट खाली नहीं करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर छजलैट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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कांठ। छजलैट के गांव फतेहपुर बिश्नोई में प्लॉट पर जबरन कब्जे के विरोध में एक परिवार के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार महिलाओं समेत पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।