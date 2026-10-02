Moradabad News: एसएसपी आवास की जमीन अपनी बता 19 साल में पुलिस विभाग से 28.45 लाख वसूले
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:35 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:35 AM IST
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मुरादाबाद। एसएसपी आवास की जमीन अपनी बताकर पुलिस से 19 साल में 28.45 लाख रुपये किराया वसूलने के आरोपी दो भाई सुधीर कुमार धवन और सुनील कुमार धवन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 800 पेज की इस चार्जशीट में आठ गवाह भी बनाए गए हैं।
सिविल लाइंस थाने में 11 जुलाई 2026 को एसएसआई हरेंद्र सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ मोहल्ला निवासी सुधीर कुमार धवन, उसके भाई सुनील कुमार धवन, सुमित धवन, अंकित धवन, सुधा टंडन, विपिन कुमार धवन और दिल्ली के शालीमार बाग निवासी बीना तलवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एसएसपी आवास की जमीन को अपनी बताकर 19 साल में 28.45 लाख रुपये किराया वसूला है। आरोपियों ने जिस महिला से रजिस्ट्री कराने की बात कही थी उसके पास जमीन कहां से आई थी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया था। इस मामले में आरोपी सुधीर कुमार धवन और उसके भाई सुनील कुमार धवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन जमानत मिलने पर दोनों भाई जेल से बाहर आ गए। विवेचना ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद 800 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में नगर निगम, आवास विकास, टीम की जांच रिपोर्ट भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा इस मामले में आठ गवाह भी बनाए गए हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।
अंग्रेजी शासनकाल से ही आईपीएस आवास
मुरादाबाद। मंडल आयुक्त ने चार सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई थी। टीम ने राजस्व अभिलेख, नगर निगम के अभिलेखों की जांच की। जिसमें सामने आया कि गांव छावनी के गाटा संख्या-455-अ अंग्रेजी शासनकाल से ही (आईपीएस आवास) के रूप में दर्ज है।
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सिविल लाइंस थाने में 11 जुलाई 2026 को एसएसआई हरेंद्र सिंह ने कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ मोहल्ला निवासी सुधीर कुमार धवन, उसके भाई सुनील कुमार धवन, सुमित धवन, अंकित धवन, सुधा टंडन, विपिन कुमार धवन और दिल्ली के शालीमार बाग निवासी बीना तलवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एसएसपी आवास की जमीन को अपनी बताकर 19 साल में 28.45 लाख रुपये किराया वसूला है। आरोपियों ने जिस महिला से रजिस्ट्री कराने की बात कही थी उसके पास जमीन कहां से आई थी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया था। इस मामले में आरोपी सुधीर कुमार धवन और उसके भाई सुनील कुमार धवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन जमानत मिलने पर दोनों भाई जेल से बाहर आ गए। विवेचना ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद 800 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में नगर निगम, आवास विकास, टीम की जांच रिपोर्ट भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा इस मामले में आठ गवाह भी बनाए गए हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।
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अंग्रेजी शासनकाल से ही आईपीएस आवास
मुरादाबाद। मंडल आयुक्त ने चार सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई थी। टीम ने राजस्व अभिलेख, नगर निगम के अभिलेखों की जांच की। जिसमें सामने आया कि गांव छावनी के गाटा संख्या-455-अ अंग्रेजी शासनकाल से ही (आईपीएस आवास) के रूप में दर्ज है।
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