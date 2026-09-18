Moradabad News: जिले के 120 निर्यातक विदेशी ग्राहकों तक ऑनलाइन पहुंचा रहे हस्तशिल्प उत्पाद

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जिला उद्योग केंद्र के अनुसार, जिले में आयात-निर्यात के लिए करीब नौ हजार कारोबारी पंजीकृत हैं। इनमें 600 से अधिक बड़े निर्यातक हैं। करीब 120 निर्यातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये विदेशी बाजार में अपने उत्पाद बेच रहे हैं। ई-कॉमर्स ने निर्यात कारोबार का तरीका भी बदलना शुरू कर दिया है। पहले विदेशी खरीदारों तक पहुंचने के लिए ट्रेड फेयर, एजेंट, आयातक और शोरूम प्रमुख माध्यम होते थे। अब कारोबारी अपने उत्पादों की फोटो, डिजाइन, आकार, कीमत और खूबियां ऑनलाइन प्रदर्शित कर रहे हैं। विदेशी ग्राहक मोबाइल या लैपटॉप से उत्पाद पसंद कर सीधे ऑर्डर कर सकता है। निर्यातकों का कहना है कि फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से ऑर्डर की संख्या सीमित है, लेकिन इस बाजार में लगातार संभावनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।00दीप से फूलदान तक ऑनलाइन कैटलॉग मेंमुरादाबाद के निर्यातकों की ऑनलाइन कैटलॉग में पीतल के दीये, गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमाएं, कैंडल स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड, ट्रे, फूलदान, प्लांटर, नेपकिन रिंग, कोस्टर, लैंटर्न और डेकोरेटिव बॉक्स समेत कई उत्पाद शामिल हैं। कारोबारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उत्पाद की डिजाइन, आकार और कीमत की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इससे विदेशी खरीदारों को दूर बैठे उत्पाद देखने और ऑर्डर करने की सुविधा मिल रही है।00विदेशों के वेयरहाउस में पहले पहुंच रहा मालकुछ निर्यातक अमेजन के एफबीए (अमेजन की भंडारण और डिलीवरी सेवा) जैसे मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें उत्पादों को संबंधित विदेशी बाजार के वेयरहाउस में पहले से भेजकर रखा जाता है। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करता है और उसके देश में मौजूद वेयरहाउस से ही उत्पाद की डिलीवरी कर दी जाती है। इससे छोटे ऑर्डर को भी विदेशी ग्राहक तक पहुंचाना आसान हो रहा है। ईपीसीएच अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन समेत कई देशों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री हो रही है। ऑनलाइन बिक्री बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए विदेशों में वेयरहाउस बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहां मुरादाबाद का माल उपलब्ध रहने से खरीदार और शोरूम संचालक स्थानीय स्तर पर उत्पाद खरीद सकेंगे।00हस्तशिल्प उत्पाद दुकान के शोकेस से निकलकर डिजिटल शोकेस तक पहुंचाईपीसीएच के सीओए सदस्य नवेद उर रहमान ने बताया कि जिले के करीब 120 निर्यातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इनके जरिये मुरादाबाद के उत्पाद सीधे विदेशी ग्राहकों के सामने पहुंच रहे हैं। हस्तशिल्प और होम डेकोर की मांग को देखते हुए निर्यातक ई-कॉमर्स के जरिये अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उत्पादों को सीधे ग्राहक तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। पीतल नगरी का कारोबार अब दुकान के शोकेस से निकलकर डिजिटल शोकेस तक पहुंच गया है।