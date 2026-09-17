Moradabad News: पीडीए की बैठक में सपा की मजबूती पर दिया जोर

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सपा के प्रदेश सचिव पूरनमल प्रजापति का पहले तो बिलारी विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर और उसके बाद सपा कैंप कार्यालय एमआई हाउस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया।इस दौरान बिलारी नगर के अलावा ग्राम संदलपुर, मुंडिया जैन, जिगनिया और सोनकपुर में हुई पीडीए की बैठकों में सपा के प्रदेश सचिव ने ग्रामीणों से संवाद कर सपा संगठन को मजबूत बनाने और सपा की नीतियां जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।वक्ताओं ने कहा कि सपा सही मायने में ऐसी पार्टी है जो सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चल रही है। वक्ताओं ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार बनेगी।बैठक में सपा के प्रदेश सचिव के अलावा स्थानीय सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय सचिव विजय सैनी, जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उसमान, रमाकांत सैनी, राजवीर प्रजापति, चिराग अग्रवाल,मुनेश यादव, शिशुपाल यादव,दीपक जाटव, कौशल किशोर प्रजापति, किशनलाल मौर्य आदि मौजूद रहे।