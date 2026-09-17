सहनशीलता के साथ क्षमा अपनाने से जीवन में आती है शांति: आचार्य भद्रबाहु सागर

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मंदिर में विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर ने उत्तम क्षमा धर्म के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि क्षमा दस धर्मों में सबसे पहले आता है। इसे जीवन में आत्मसात करना चाहिए। क्षमा कोई वस्तु नहीं है, जिसे खरीदा जा सके। इसे हृदय से धारण करना पड़ता है। मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए हृदय को कोमल और निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता के साथ क्षमा का भाव अपनाने से जीवन में शांति आती है और हृदय कमल की तरह खिल उठता है।पूजा विधान के दौरान मंडल पर मुख्य कलश की स्थापना की गई। अन्य कलश, अखंड ज्योति और शास्त्र जी को भी विधि-विधान से विराजमान कराया गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। शाम सात बजे संगीत के साथ भगवान की आरती हुई। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए आरती में शामिल हुए। मंदिर परिसर भक्तों की भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर मंदिर समिति अध्यक्ष संदीप जैन, मंत्री नीरज जैन, उपाध्यक्ष सजल जैन, कोषाध्यक्ष विकास जैन, सर्वोदय जैन, राहुल जैन, संजू जैन, प्रवेश जैन, महिला अध्यक्ष सुषमा जैन, उप मंत्री श्रुति जैन, कोषाध्यक्ष रीमा जैन, उषा जैन, रजनी जैन आदि मौजूद रहे।