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मंगलवार को कांठ के दरियापुर निवासी वकील सिंह सैनी (65) का भांजा सत्यवीर आया हुआ था। पुलिस के अनुसार, सत्यवीर सिंह और पड़ोसी कोमल में किसी को लेकर कहासुनी हो गई थी। उस समय तो मामला निपट गया था, लेकिन इसके बाद कोमल पक्ष के विजयपाल आदि से दोबारा से झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों का बीच-बचाव भी करा दिया गया। लेकिन, झगड़े के कुछ देर के बाद ही वकील सिंह सैनी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन उनके जीवत होने की उम्मीद में बिजनौर के स्योहारा स्थित एक अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में वृद्ध का अंतिम संस्कार कर दिया।इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे शीशपाल ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वृद्ध की मौत की पुष्टि हार्ट अटैक से होने की हुई है। कार्रवाई के लिए अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।