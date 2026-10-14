आजम खां पर शिकंजा: चंदे के स्रोत और ट्रस्टियों की भूमिका, 494 करोड़ का भी हिसाब-किताब; कड़ियां जोड़ रही ईडी
जौहर ट्रस्ट को मिलने वाले चंदे का स्रोत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का अहम पहलू है। एजेंसी कथित फर्जी दानदाताओं और डमी ट्रस्टियों से जुड़े सवालों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रस्ट में धन कहां से आया और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया।
विस्तार
जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले की जांच कर रही ईडी मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे जेल पहुंची, जहां चार सदस्यीय टीम ने सपा नेता से पूछताछ शुरू की। करीब आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद टीम शाम करीब 4.30 बजे जेल से बाहर निकली और फिर वापस लौट गई।
सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सपा नेता आजम खां के सामने सवालों की लंबी फेहरिस्त रखी गई। ईडी यह जानना चाहती है कि जौहर ट्रस्ट को अलग-अलग स्रोतों से कितनी धनराशि मिली। इस रकम का इस्तेमाल किन कार्यों में किया गया और ट्रस्ट के वित्तीय फैसले लेने में किन लोगों की क्या भूमिका रही। ट्रस्ट के खातों में दर्ज लेनदेन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर भी जानकारी जुटाई गई।
जौहर ट्रस्ट को मिलने वाले चंदे का स्रोत ईडी की जांच का अहम पहलू है। एजेंसी कथित फर्जी दानदाताओं और डमी ट्रस्टियों से जुड़े सवालों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रस्ट में धन कहां से आया और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयानों का मिलान कर लेनदेन की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मामले की जांच के अगले चरण में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ किए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तारीख या समन की पुष्टि नहीं हुई है। ईडी की आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगी।
ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और कथित मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच का हिस्सा है। कार्रवाई का एक प्रमुख केंद्र रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रहा है। ईडी की टीमें संबंधित दस्तावेजों, संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकार्ड की पड़ताल कर रही हैं। बरामद दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद ईडी मनी लांड्रिंग के तहत आजम खा व उनके करीबियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा सकती है।
आयकर विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से बैंक खातों के लेनदेन, संपत्तियों में निवेश और 11 फर्मों से मिले दान का साक्ष्यों सहित ब्योरा मांगा था। विभाग ने 21 और 24 जुलाई को दो नोटिस जारी किए थे।
आजम खां के जौहर ट्रस्ट और उसके द्वारा जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण पर करोड़ों के कालेधन को खपाने की शिकायत वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। जौहर विश्वविद्यालय की वित्तीय गतिविधियों और कथित अनियमितताओं से संबंधित जानकारी भी जांच एजेंसियों तक पहुंचाई थी। जांच एजेंसियों ने आकाश सक्सेना का नाम आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम से जुड़े मामले में प्रथम शिकायतकर्ता के रूप में दर्ज किया था।
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तारीख
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ईडी की कार्रवाई
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2022
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ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की प्रारंभिक पड़ताल के लिए रामपुर आई थी।
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19 अगस्त 2026
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रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी।
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25 सितंबर 2026
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जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. जहीरुद्दीन से करीब आठ घंटे पूछताछ।
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30 सितंबर 2026
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आजम खां के करीबी सालिम से पहली बार पूछताछ।
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5 अक्तूबर 2026
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आजम खां के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गोयल से पूछताछ।
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6 अक्तूबर 2026
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सपा विधायक नसीर अहमद खां से करीब सात घंटे पूछताछ।
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8 अक्तूबर 2026
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सालिम से दूसरी बार करीब आठ घंटे पूछताछ।