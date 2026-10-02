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Moradabad News: बारिश से खराब फसलों के मुआवजे व गन्ना मूल्य 600 रुपये करने की मांग

Fri, 02 Oct 2026 02:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:25 AM IST
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Demand for compensation for rain-damaged crops and a revision of sugarcane prices.
कांठ। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और किसानों ने विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बारिश और तेज हवा से गन्ने व धान की फसल को हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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बृहस्पतिवार को भाकियू टिकैत के तहसील अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह के नेतृत्व में कांठ तहसील में बैठक हुई। इसमें किसानों की समस्याओं के साथ ही मांगों और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी यूपी चौधरी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कई पुरानी मांगें लंबित हैं। यदि किसानों की अनदेखी की गई तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक के बाद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी से मिले।
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एसडीएम को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर किसानों ने पुराने गन्ना भुगतान पर ब्याज दिलाने, पेराई सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, सभी गन्ना क्रय केंद्रों पर 18 और 27 क्विंटल की दो वैकल्पिक तौल श्रेणियां लागू करने, चीनी मिलों द्वारा पूर्व में किए गए केंद्रों के प्लेटफॉर्म बढ़ाने के वादे को पूरा कराने, तेंदुओं के बढ़ते हमलों को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर पिंजरों की व्यवस्था करने, तहसील परिसर के सामने वीर अब्दुल हमीद रोड का पुनर्निर्माण कराने और माननगर के पास से अतिक्रमण हटाने, देहात क्षेत्रों में बिना नामांतरण चल रहे वाहनों और निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को चिह्नित कर कार्रवाई करने, बाइक से हुड़दंग करने वालों पर अंकुश लगाने व हीरापुर से महदूद कलमी जाने वाले मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।
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किसानों ने आरोप लगाया कि सहकारी गन्ना समिति मिलों के इशारे पर किसानों की अनदेखी कर रही है। एसडीएम ने किसानों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर चौधरी ऋषिपाल सिंह, चौधरी दर्शन सिंह, भविष्य विश्नोई, रामकला सिंह व महेश कुमार आदि रहे।
--फोटो सं. 01, 02
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