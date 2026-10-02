फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Day care centers for the elderly set up in the 'Linepar' area as well.

Moradabad News: लाइनपार में भी बुजुर्गों के लिए बने डे केयर सेंटर

Fri, 02 Oct 2026 02:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Day care centers for the elderly set up in the 'Linepar' area as well.
मुरादाबाद। शहर के दूसरे हिस्सों की तरह लाइनपार में भी बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। लाइनपार के सात वार्डों में करीब चार लाख की आबादी रहती है। इनमें करीब एक लाख लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। जयंतीपुर, पीतलनगरी, प्रीतमनगर, मानसरोवर कॉलोनी, प्रकाशनगर, कुंदनपुर और आसपास के मोहल्लों में बुजुर्गों के लिए अलग से बैठने, मिलने-जुलने और समय बिताने की सुविधाएं सीमित हैं।
विज्ञापन

शहर में सिविल लाइंस इलाके में बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन केयर सेंटर तैयार किया गया है। नगर निगम के इस केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल देने के साथ सामाजिक मेलजोल का अवसर देने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य परामर्श, मनोरंजन और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान बताया गया है। लाइनपार के लोगों का कहना है कि इसी तरह की सुविधा क्षेत्र में भी विकसित की जानी चाहिए। रामलीला मैदान समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास बुजुर्गों के लिए छायादार बैठने की जगह, पैदल चलने का सुरक्षित रास्ता, शौचालय, पेयजल और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जा सकती है। इससे बुजुर्गों को घर तक सीमित रहने के बजाय रोज कुछ समय बाहर बिताने का सुरक्षित स्थान मिलेगा। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह का कहना है कि लाइनपार में फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई पार्कों पर कार्य किया जा रहा है।
विज्ञापन





लोगों के कोट्स



लाइनपार में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ऐसी जगह की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही है, जहां सुबह-शाम बैठ सकें और दूसरे लोगों से बातचीत कर सकें। पार्क और सार्वजनिक स्थान हैं, लेकिन वहां बुजुर्गों के लिए जरूरी सुविधाएं और सुरक्षित बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


- श्याम शरण



चार लाख की आबादी वाले इलाके में बुजुर्गों के लिए एक समर्पित केंद्र होना जरूरी है। यहां कई परिवारों में युवा नौकरी या कारोबार के सिलसिले में दिनभर बाहर रहते हैं। ऐसे में डे केयर सेंटर बुजुर्गों को अकेलेपन से बचाने और सामाजिक मेलजोल का अवसर दे सकता है। - वीरेंद्र सिंह सीनियर सिटीजन सेंटर केवल बैठने की जगह नहीं होना चाहिए। वहां नियमित स्वास्थ्य जांच, दवाओं से संबंधित सलाह, पुस्तकालय, समाचार पत्र पढ़ने और मनोरंजन की सुविधा भी हो। अगर लाइनपार में ऐसा केंद्र बने तो आसपास के कई मोहल्लों के बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। - छत्रपाल लाइनपार में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करते समय बच्चों और युवाओं के साथ बुजुर्गों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्क में छायादार स्थान, साफ शौचालय, पेयजल और बैठने की सुविधा जैसी छोटी व्यवस्थाएं बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं।

- आरपी गोस्वामी



जयंतीपुर, प्रीतमनगर, पीतलनगरी और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग रहते हैं। उनके लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। स्मार्ट सिटी में नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी क्षेत्रवार सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए।




- रामाश्रय शर्मा



उम्र बढ़ने के साथ लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत साथ और सुरक्षित माहौल की होती है। घर से निकलकर कुछ घंटे परिचित लोगों के साथ बिताने की सुविधा मिले तो बुजुर्गों का जीवन आसान हो सकता है। लाइनपार में डे केयर सेंटर इसी जरूरत को पूरा कर सकता है।



- नरेश कुमार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed