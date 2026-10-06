फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Couple beaten up after intruders barged into their home over a grudge.

Moradabad News: रंजिशन घर में घुसकर दंपती को पीटा

Tue, 06 Oct 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 06 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Couple beaten up after intruders barged into their home over a grudge.
कुंदरकी। क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन




जानकारी के मुताबिक एक गांव निवासी एक महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह अपने देवर के साथ बाइक से दूसरे घर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर एक आरोपी ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज व छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे सभी आरोपी एक राय होकर तमंचा, तबल, चाकू और सरिये हाथों में लेकर उसके घर में घुस आए। घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी ने धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला किया। मारपीट में महिला और उसके उसकी ननद, पति, देवर और बच्चों को चोटें आई हैं। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पर उपचार कराया है। थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने बताया कि तहरीर के आधार पर 16 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed