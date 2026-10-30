Moradabad News: पर्यावरण संरक्षण और हरे वृक्षों की रक्षा का दिया संदेश

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उन्होंने राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में हुए ऐतिहासिक बलिदान का उल्लेख करते हुए बताया कि माता अमृता देवी ने अपनी तीन बेटियों समेत 363 लोगों के साथ खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इन लोगों ने अपने शीश कटवा दिए, लेकिन वृक्षों को कटने नहीं दिया।उन्होंने लोगों से हरे वृक्षों का कटान रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। कथा के दौरान माता अमृता देवी के बलिदान को याद करते हुए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई।स्वामी प्रणवानंद महाराज ने कहा हमें बच्चों के जन्मदिन, विवाह की सालगिरह व अन्य अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और उसकी परवरिश करनी चाहिए। इस अवसर पर रजनीश कुमार स्वामी, राजीव कुमार विश्नोई, दयाराम सिंह, शिल्पी विश्नोई व पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह आदि रहे। संवाद