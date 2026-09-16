Moradabad News: जर्जर आवासों की जांच के लिए समिति गठित

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कांशीराम कॉलोनी की हालत बहुत खराब है। दिल्ली में हुई एक घटना के बाद डीएम ने कॉलोनी खाली करने के आदेश दिए थे। हालांकि, निवासियों के विरोध के कारण इसे अभी तक खाली नहीं कराया जा सका है। नगर पालिका ने 42 लोगों को डाक से नोटिस भेजे थे पर उनका कोई असर नहीं हुआ। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार खरवार ने बताया कि डीएम ने चार अधिकारियों की एक समिति बनाई है। यह समिति कॉलोनी की जर्जर स्थिति और निवासियों की सुरक्षा पहलुओं की जांच करेगी। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। कांशीराम कॉलोनी और उसके पास स्थित आसरा कॉलोनी का रिकॉर्ड डूडा से मंगवाया गया है। ईओ अशोक कुमार खरवार ने बताया कि मुंडो वाला कॉलोनी में आईएचएसडीपी योजना के तहत बने आवासों में रह रहे लोगों की पात्रता की जांच होगी। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लाभार्थी इन आवासों में स्वयं नहीं रहते हैं। इसके बजाय, उन्होंने अपने आवास किराये पर उठा रखे हैं। गठित समिति इन शिकायतों की गहनता से पड़ताल करेगी।

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ठाकुरद्वारा। डीएम ने कांशीराम कॉलोनी के जर्जर आवासों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके साथ ही, नगर के मोहल्ला मुंडो वाला में आईएचएसडीपी योजना के तहत बने आवासों की पात्रता की भी पड़ताल की जाएगी।