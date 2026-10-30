Moradabad News: बादलों ने रोकी चांद की राह...दीदार के लिए आसमान निहारती रहीं सुहागिनें

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शहर के कॉलोनियों, सोसायटियों और मंदिरों में सुबह से ही करवाचौथ को लेकर उत्साह का माहौल था। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना की। शाम होते ही तैयारियां तेज हो गईं। किसी ने लाल जोड़ा पहनकर सोलह शृंगार किया तो किसी ने हाथों में रची मेहंदी के साथ पूजा की थाली सजाई। महिलाओं ने करवाचौथ की कथा सुनी और विधि-विधान से पूजन किया। वहीं वेबग्रीन, आकाश रेजिडेंसी, आकाश होम्स और टीडीआई सिटी समेत कई सोसायटियों में महिलाओं ने एकत्र होकर सामूहिक पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे को करवाचौथ की शुभकामनाएं दीं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।00कोठीवाल नगर में महिलाओं ने किया पूजनमुरादाबाद। कोठीवाल नगर में महिलाओं ने करवाचौथ पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। इस दौरान तान्या तलवार, दीप्ति ढींगरा, रितु तलवार, अर्चना ढींगरा, नीरा ढींगरा, सिमर कौर, सोनिया ढींगरा, इंदरजीत कौर, कमलेश कुकरेजा, आस्था कुकरेजा, सुहावी कौर और सुख कौर सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।00लाजपत नगर में सामूहिक पूजनमुरादाबाद। लाजपत नगर में महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ करवाचौथ का पूजन किया। व्रत रखकर पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पूजन में पूर्णिमा खन्ना, सेठ, निशा, कुक्की, मोनिका, प्रीति, राधिका, अंशु और मधु सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं।00गौर ग्रेसियस सोसायटी में दिखा उत्साहमुरादाबाद। गौर ग्रेसियस सोसायटी में महिलाओं ने करवाचौथ पर व्रत रखकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने उत्साह के साथ पर्व मनाया। कार्यक्रम में मेघा अग्रवाल, वाणी खन्ना, निशा चौधरी, ग्रेटा और दिव्या सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।00टीडीआई सिटी के आश्रम में सामूहिक पूजामुरादाबाद। टीडीआई सिटी स्थित आश्रम में महिलाओं ने एकत्र होकर करवाचौथ का पूजन किया। पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया। सामूहिक पूजा में चारू भाटिया, शिल्पी अरोड़ा, लीना जडेजा, मेघा मदान, विभा अरोड़ा और नीतू अरोड़ा सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं।00रामगंगा विहार फेज-2 में महिलाओं ने मनाया करवाचौथमुरादाबाद। रामगंगा विहार फेज-2 में महिलाओं ने करवाचौथ का पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया। पूजा-अर्चना के बाद पुरोहित के बताए समय पर व्रत खोला। इस अवसर पर पूजा राणा, प्रियंका कालरा, साक्षी कालरा और प्रीति खन्ना सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।00जयंतीपुर में परिवार ने मनाया करवाचौथमुरादाबाद। जयंतीपुर में शशि वाला रस्तोगी और तपस्या रस्तोगी ने करवाचौथ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद व्रत खोला। इस दौरान अनिल कुमार रस्तोगी, पवन कुमार रस्तोगी, सौरव रस्तोगी और नंदिनी रस्तोगी सहित परिवार के सदस्य मौजूद रहे।00प्रीत विहार में महिलाओं ने किया करवाचौथ पूजनमुरादाबाद। खुशहालपुर स्थित प्रीत विहार में महिलाओं ने करवाचौथ का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ व्रत रखा और पूजा-अर्चना की। इस दौरान शिखा ठाकुर, दीपा, रेखा सैनी, सीमा सैनी, कविता शुक्ला, सुनीता कश्यप, संगीता शर्मा और इशिका शुक्ला सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।00अशोक नगर में महिलाओं ने रखा व्रतमुरादाबाद। अशोक नगर में महिलाओं ने करवाचौथ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना की। इस दौरान मिलन गुप्ता, शिवम गुप्ता, श्याम गुप्ता और पूजा गुप्ता सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।