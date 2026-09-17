Moradabad News: रेलवे स्टेशन पर ईवी वाहनों को मिलेगी चार्जिंग की सुविधा

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टेंडर में 2560 वर्गमीटर क्षेत्र में यह सुविधा विकसित करने का प्रावधान है। यहां इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था होगी। कम से कम एक-एक चार्जिंग यूनिट इन तीनों श्रेणियों के वाहनों के लिए लगाया जाएगा। जरूरत बढ़ने पर चार्जिंग यूनिट की संख्या या क्षमता बढ़ाने की भी व्यवस्था रखी गई है। रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू होने से शहर के इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बड़ा फायदा होगा। स्टेशन आने वाले लोग वाहन पार्क करने के साथ उसे चार्ज भी करा सकेंगे। खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ एक चार्जिंग मशीन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसके लिए अलग से 2560 वर्गमीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि मुरादाबाद के तीन स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू करने की योजना है। इसके लिए रेलवे काफी पहले से तैयारी कर रहा है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा स्टेशन पहुंचने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को मिलेगा। वाहन खड़ा करने के दौरान ही उसे चार्ज किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ शहर में चार्जिंग सुविधा की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बड़ा चार्जिंग क्षेत्र तैयार होने से यात्रियों और स्टेशन आने वाले स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सकेगी।