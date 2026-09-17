Moradabad News: बसपा संगठन को मजबूत करने का आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 17 Sep 2026 02:11 AM IST
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ठाकुरद्वारा। बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर रतूपुरा में बुधवार को सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप के दौरान संगठन की मजबूती का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह एडवोकेट ने कैडर कैंप में संगठन और सेक्टर के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में यूपी में बनी चार सरकारों के कार्यकाल और पार्टी की नीतियों पर चर्चा की। साथ ही इन्हें जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बसपा सरकार के गठन का लक्ष्य ध्यान में रखकर सभी संगठन की मजबूती के लिए निष्ठा से जुटें। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष शिवलाल सिंह ने तथा संचालन लोकेश कुमार ने किया । कार्यक्रम में महासचिव डॉ. ध्यान सिंह, कोषाध्यक्ष सूरजपाल सिंह, भूपेंद्र पाल, सेक्टर अध्यक्ष हरगोबिंद सिंह उपस्थित रहे। संवाद
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह एडवोकेट ने कैडर कैंप में संगठन और सेक्टर के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में यूपी में बनी चार सरकारों के कार्यकाल और पार्टी की नीतियों पर चर्चा की। साथ ही इन्हें जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बसपा सरकार के गठन का लक्ष्य ध्यान में रखकर सभी संगठन की मजबूती के लिए निष्ठा से जुटें। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष शिवलाल सिंह ने तथा संचालन लोकेश कुमार ने किया । कार्यक्रम में महासचिव डॉ. ध्यान सिंह, कोषाध्यक्ष सूरजपाल सिंह, भूपेंद्र पाल, सेक्टर अध्यक्ष हरगोबिंद सिंह उपस्थित रहे। संवाद