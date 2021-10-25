Moradabad News: अहमदाबाद से एंबुलेंस से अकेले भेजा शव, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

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मिलक डिडौली निवासी राहुल ने बताया कि उसके छोटे भाई अभिषेक को करीब एक सप्ताह पहले लोधीपुर निवासी ठेकेदार सुमेर अपने साथ अहमदाबाद ले गया था। घर में राहुल और उसका दूसरा भाई कलुआ थे, जबकि मां-बाप की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। राहुल ने बताया अभिषेक के साथ अहमदाबाद काम करने गए अन्य युवकों ने उन्हें बृहस्पतिवार की सुबह कॉल कर बताया कि अभिषेक शेड लगाते समय नीचे गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। राहुल से ठेकेदार ने कॉल कर बताया कि वह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद लेकर आ रहे हैं।शुक्रवार की दोपहर करीब तीन बजे मिलक डिडौरा गांव में एंबुलेंस पहुंची। इसमें अभिषेक का शव था, लेकिन ठेकेदार और कंपनी का कोई कर्मचारी शव के साथ नहीं आया। इस बात से गुस्साए लोगों ने मिलक डिडौरी गांव के शाहपुर-ज्ञानपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मझोला थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई।इसके बाद सीओ सिविल लाइंस अभिनव द्विवेदी भी पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझाकर शांत किया। इसके बाद जाम खुलवा दिया गया। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि अहमदाबाद में युवक की मौत हुई थी। लोग ठेकेदार को बुलाने की मांग कर रहे थे।