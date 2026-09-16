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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   BJP district presidents from Western UP will gather in Meerut today.

Moradabad News: आज मेरठ में जुटेंगे पश्चिमी यूपी के भाजपा जिलाध्यक्ष

Wed, 16 Sep 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:28 AM IST
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BJP district presidents from Western UP will gather in Meerut today.
मुरादाबाद। चुनावी मोड पर चल रही भाजपा के पश्चिमी यूपी के जिला और महानगर अध्यक्ष बुधवार को मेरठ में जुटेंगे। यहां चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन माैजूद रहेंगे। कार्यशाला को क्षेत्रीय प्रभारी रामप्रताप सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर संबोधित करेंगे।
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क्षेत्रीय कार्यकारिणी घोषित होने के बाद भाजपा पश्चिमी यूपी में चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। जल्द ही प्रकोष्ठों के क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ जिले के मोर्चों का भी गठन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मेरठ में कार्यशाला हाेगी। इसके लिए पश्चिमी यूपी के सभी भाजपा जिला और महानगर अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने बताया कि इस कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शिकरत करेंगे। क्षेत्रीय प्रभारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा।
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कल से शुरू होगा संकल्प सेवा अभियान
मुरादाबाद। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार से संकल्प सेवा अभियान की शुरुआत होगी। अभियान की शुरुआत पंचायत भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम से होगी। विश्वकर्मा जयंती पर 200 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया जाएगा। वहीं युवा मोर्चा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित करेगा। जबकि शाम को एक दीया तेरे नाम कार्यक्रम के तहत संविधान पार्क, हनुमान वाटिका, माता मंदिर लाइनपार, लालबाग काली माता मंदिर, सिविल लाइंस शनिदेव मंदिर समेत दस स्थानों पर दीये जलाए जाएंगे।
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