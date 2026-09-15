फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Bike stolen from Thakurdwara recovered in Pilibhit; two arrested.

Moradabad News: ठाकुरद्वारा से चोरी बाइक पीलीभीत से बरामद, दो गिरफ्तार

Tue, 15 Sep 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 15 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Bike stolen from Thakurdwara recovered in Pilibhit; two arrested.
ठाकुरद्वारा। नगर में काशीपुर रोड से बीमा कर्मी की चोरी हुई बाइक जनपद पीलीभीत की पुलिस ने 13 दिन बाद बरामद कर ली है। पीलीभीत पुलिस ने अंतर राज्य बाइक चोर गैंग के दो सदस्यों को चोरी की 17 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक बाइक बीमा कर्मी अमित कुमार निवासी गांव पाइंदादापुर की भी है।
विज्ञापन

अमित कुमार ने कोतवाली ठाकुरद्वारा में 31 अगस्त को अपनी बाइक जीवन बीमा कार्यालय के सामने से बैंक के पास से चोरी होने की अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी बाइक चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था। कोतवाली पुलिस पर चोरी की बाइक को बरामद करने के लिए दबाव पड़ रहा था। चोरी की बाइक जनपद पीलीभीत की थाना सोनगढ़ी पुलिस और एसओजी ने बरामद की है। इस मामले में पीलीभीत पुलिस ने जनपद रामपुर के थाना बिलासपुर के गांव बरखेड़ा निवासी सिकंदर सिंह और उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर का किला खेड़ा तोता बैरियर निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहनों की नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलकर उन्हें इधर-उधर बेच देते थे। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने ठाकुरद्वारा के अमित कुमार की चोरी की गई बाइक को पीलीभीत में बरामद होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ठाकुरद्वारा पुलिस बरामद बाइक को लेने के लिए पीलीभीत रवाना हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed