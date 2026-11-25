Moradabad News: देवी मंदिर से घंटे चोरी, अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 25 Nov 2026 01:06 AM IST
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बिलारी। सरथल निवासी हरभजन सिंह की ओर से मंगलवार को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 नवंबर की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर से छह घंटे और दो पीतल की मूर्ति चोरी कर ली गईं। मंगलवार तड़के जब मंदिर खोलकर देखा तब पता चला कि मंदिर के पीछे वाले दरवाजे का कुछ हिस्सा कटा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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