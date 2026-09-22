बार चुनाव : अंतिम मतदाता सूची जारी, 253 वकील करेंगे मतदान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एल्डर समिति के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और सचिव रामकुंवर सिंह यादव ने आपत्तियों के निस्तारण के बाद सोमवार को अंतिम सूची प्रकाशित की। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार की मतदाता सूची में लगभग 100 नए अधिवक्ता शामिल हुए हैं। तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी नवाब हुसैन ने नामांकन शुल्क की जानकारी दी। बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार रुपये, महासचिव के लिए 8 हजार रुपये और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2 हजार रुपये शुल्क तय है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए एक-एक हजार रुपये, जबकि वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 500-500 रुपये निर्धारित किए गए हैं।नई कार्यकारिणी में आरक्षण व्यवस्था भी लागू होगी, जिसमें लगभग 30 फीसदी पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के तीन में से एक, संयुक्त सचिव के तीन में से एक और कोषाध्यक्ष का अकेला पद महिला के लिए आरक्षित है। वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी के एक-एक पद भी महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। संवादफोटो संख्या-13