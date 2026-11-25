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चार और पांच दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। छह और सात दिसंबर को प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद आठ दिसंबर को अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी। 15 दिसंबर को मतदान होगा। इसके बाद अगले 16 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव में महिला अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है।इसके तहत कोषाध्यक्ष का पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा कनिष्ठ उपाध्यक्ष का एक पद और संयुक्त सचिव का एक पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ के दो पद और कार्यकारिणी सदस्य कनिष्ठ के दो पद भी महिला अधिवक्ताओं के हिस्से में रहेंगे।इस तरह कुल सात पदों पर महिला अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। आरक्षण की इस व्यवस्था से बार की चुनावी प्रक्रिया में महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। उधर,चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही बार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब संभावित दावेदार अपने-अपने पक्ष में अधिवक्ताओं का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है।