प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आसपा : मसूद

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डा. मसूद अहमद शनिवार शाम बिलारी में शाहबाद रोड स्थित एक मैरिज हॉल में हाजी चांद बाबू द्वारा आयोजित आजाद समाज पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सपा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का मुसलमान यह समझ चुका है कि उनका असली हमदर्द कौन है। अकेले आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों को उनके अधिकार और सम्मान मिलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान काफी सोच समझकर आगामी चुनाव में फैसला लेने जा रहा है।सम्मेलन के दौरान पत्रकार वार्ता में प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के कार्यकाल में जनता के हितों की अनदेखी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास, शिक्षा का प्रसार, युवाओं को रोजगार, किसानों को खाद बीज मिलना आदि मुद्दों पर कुछ न बोलकर राजनीतिक लाभ पाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उन्होंने आसपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह पार्टी की मजबूती के लिए गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाएं और प्रत्येक बूथ पर आसपा की मजबूत टीम तैयार करें।सम्मेलन की अध्यक्षता डा. अब्दुल मजीद नगलिया जट और संचालन आसपा के जिला मुख्य प्रभारी रामभरोसे भारती ने किया। सम्मेलन आयोजक हाजी चांद बाबू ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। सम्मेलन में मंचासीन आसपा के मंडल प्रभारी रमेश गंधर्व, मंडलाध्यक्ष सचिन सिंह, जिलाध्यक्ष सुमित कुमार, युवा जिलाध्यक्ष मुनाफ अली, बाबू शराफत अली, सत्तार हुसैन, डा. धर्मवीर सिंह, शिवओम सागर, रोहित सागर, मारूफ हुसैन, मौलाना उमर फारूख, हाजी मेहंदी, भूरे अंसारी आदि रहे।