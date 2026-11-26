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सत्यभान के बेटे ने गांव निवासी सरदार सिंह के बेटे पर दुकान से सामान लेकर रुपये न देने का आरोप लगाया। सत्यभान जब रुपये मांगने सरदार सिंह के घर पहुंचे, तो उनके साथ गालीगलौज की गई। बुधवार सुबह सत्यभान ने दोबारा रुपये मांगे। इस पर सरदार सिंह और उनके चार बेटों ने सत्यभान और करनवीर सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में सत्यभान, करनवीर सिंह और सरदार सिंह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। सीओ हाईवे वरुण कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों ने थाने में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।