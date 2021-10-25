Moradabad News: हत्या करने के बाद घर पहुंचे आरोपी मोहसिन और सरताज, फिर हो गए फरार

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पाकबड़ा के मुल्लाओं वाला मोहल्ला निवासी शाकिर का बेटा अब्दुल्ला रविवार की रात करीब साढ़े नौ बजे अपने साथी बाबर, अयान और उवैश के साथ महफिल ढाबे पर चाय पी रहा था। इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी की तहरीर पर मूंढापांडे के नियामतपुर निवासी मोहसिन चौधरी और मूंढापांडे के चमरूआ निवासी सरताज चौधरी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या करने के बाद आरोपी अपने-अपने घर चले गए थे। उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिवार के लोगों को भी दी थी। इसके बाद दोनों आरोपी भाग गए थे। पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो पता चला कि आरोपी घर आए थे लेकिन कुछ देर में ही यहां से चले गए थे। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि दोनों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं।