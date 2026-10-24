फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   150 bighas of sugarcane crop were destroyed in a fire caused by an electric wire.

Moradabad News: बिजली के तार से लगी आग में डेढ़ सौ बीघा गन्ने की फसल जली

Sat, 24 Oct 2026 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
150 bighas of sugarcane crop were destroyed in a fire caused by an electric wire.
कांठ। खेतों के ऊपर होकर जा रही बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से छजलैट क्षेत्र के कुचावली और संदलीपुर के 22 किसानों की करीब डेढ़ सौ बीघा गन्ने की फसल जल गई। मौके पर किसानों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। अधिकारियों ने पहुंचकर नुकसान का आकलन कराया।
विज्ञापन

शुक्रवार की दोपहर खेतों के ऊपर से होकर जा रही बिजली लाइन का तार टूट कर गिरने से गन्ने की फसल ने आग पकड़ ली। उस समय चल रही हवा से कुछ ही देर में आग खेतों में खड़ी गन्ने की फसल में दूर तक फैल गई। पता लगने पर तमाम किसान और ग्रामीण पहुंच गए। उन्होंने ट्रैक्टरों को घुमाकर जैसे-तैसे आग को और फैलने से रोका। इसके बाद सूचना पर दमकल वाहन सहित फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। लेकिन आग में गांव कुचावली के अजित सिंह, धर्मेंद्र, सरोज देवी, राजेंद्र सिंह, शीशपाल सिंह, यशपाल सिंह, जोगराज सिंह, उदयवीर सिंह, आदित्यवीर सिंह, भूराज सिंह, विपिन कुमार तथा गांव संदलीपुर के मदनपाल सिंह, वीर सिंह, दिनेश कुमार, ओमवीर सिंह, जोगराज सिंह, डोली, भारत सिंह, प्रशांत, विक्रांत, उर्मेश वीरवती का करीब 150 बीघा गन्ना जल गया।
विज्ञापन

सूचना पाकर कांठ के तहसीलदार कपिल कुमार आजाद राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक महेंद्र पाल सिंह, लेखपाल हिमांचल, नाजिम अली ने टीम के साथ मौके पर क्षति का आकलन किया। इस मौके पर दिवान चीनी मिल अगवानपुर के कर्मचारी भी रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed