Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत

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ग्राम पंचायत के प्रशासक (निवर्तमान प्रधान) शिव लखन बिंद ने बताया कि गाजीपुर निवासी अजय कुमार बिंद के बेटे शनि कुमार (16) बुधवार की शाम भोजन करने के बाद घर में तख्त पर सोए थे। रात दो बजे शनि कुमार ने किसी जंतु के काटने का पर शोर मचाया। मौके पर परिजन पहुंचे तो शनि की हालत खराब थी। परिवार के लोग इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल ले गए। जहां एक घंटे इलाज के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। परिजन मंडलीय अस्पताल से शनि को लेकर कछवां क्रिश्चियन अस्पताल भी ले गए। वहां भी मृत घोषित कर दिया गया। शनि तीन बहनों में इकलौते भाई थे। मौत की सूचना से मां कंचन देवी बेसुध हो गईं।