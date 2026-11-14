Mirzapur News: जोताई करते समय रोटावेटर में फंसकर युवक की मौत

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धनवाल गांव के ग्राम प्रधान विपिन बिहारी बिंद ने बताया कि सुभाष (23) अपने ननिहाल में रहकर खेती-बाड़ी और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। शुक्रवार को वह ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाकर खेत की जुताई कर रहा था। इसी दौरान रोटावेटर के ब्लेड में काफी मात्रा में खरपतवार और घास फंस गई। सुभाष ने ट्रैक्टर बंद किए बिना ही चलते रोटावेटर में हाथ डालकर खरपतवार निकालने की कोशिश की। इसी दौरान तेज ब्लेड ने उसे खींच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया और मौके पर पहुंचे। परिजन उसे निजी वाहन से अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सुभाष दो भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसकी मौत से ननिहाल और पैतृक गांव में कोहराम मच गया। लालगंज थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि रोटावेटर में फंसकर युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।