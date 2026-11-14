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Mirzapur News: गेंदालाल की हत्या के आरोपी को जेल भेजा

Sat, 14 Nov 2026 01:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:03 AM IST
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Accused in Gendalal's murder sent to jail
विंध्याचल पुलिस द्वारा पकड़ा गया हत्यारोपी आर्यमान । स्रेात- पुलिस
मिर्जापुर। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी गेंदालाल (45) की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी आर्यमान को जेल भेज दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ईंट भी बरामद की है।
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गेंदालाल बुधवार की शाम सड़क पार कर जिगना थाना क्षेत्र के दुबहा गांव में शराब के ठेके के पास गया था। वहां दुबहा गांव निवासी आर्यमान उर्फ धानी से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि आर्यमान ने गमछे में ईंट बांधकर गेंदालाल के सिर पर वार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मौके पर पहुंचे परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोई ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था। थानाध्यक्ष विंध्याचल संजय सिंह ने बताया कि आरोपी आर्यमान उर्फ अवधनारायण उर्फ बालकदास निवासी दुबहा, थाना जिगना को जेल भेज दिया गया है।
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