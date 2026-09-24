Mirzapur News: मुंबई से आने के एक दिन बाद युवक की डूबने से मौत, बीमार दादा को ले जाने आया था
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:31 AM IST
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जिगना। गोगांव गंगानदी स्थित शिवालय घाट पर बुधवार को गंगा स्नान के दौरान 18 वर्षीय राहुल तिवारी गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर पहुंची जिगना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई।
बाद में एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाकर युवक की तलाश कराई जा रही है।
गोगांव निवासी राहुल तिवारी बुधवार सुबह 10 बजे अपने फुफेरे भाई कन्हैया लाल पांडेय (18), निवासी सीतामढ़ी के साथ बाइक से शिवालय घाट पर गंगा स्नान करने गया था। 11 बजे स्नान के दौरान राहुल गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। राहुल के दादा के बड़े भाई संतधर तिवारी ने बताया कि राहुल अपने पिता अनिल कुमार, मां और परिवार के साथ मुंबई में रहता था। मंगलवार सुबह ही वह बीमार दादा मंतधर तिवारी को इलाज के लिए मुंबई ले जाने के लिए गांव आया था। शुक्रवार को वह दादा-दादी को अपने साथ मुंबई ले जाने की तैयारी में था।
घटना के बाद से दादा मंतधर तिवारी और पत्नी गुमसुम हैं। राहुल दो भाइयों और एक बहन में छोटा था। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गोताखोरों को लगाकर तलाश कराई गई।
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बाद में एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाकर युवक की तलाश कराई जा रही है।
गोगांव निवासी राहुल तिवारी बुधवार सुबह 10 बजे अपने फुफेरे भाई कन्हैया लाल पांडेय (18), निवासी सीतामढ़ी के साथ बाइक से शिवालय घाट पर गंगा स्नान करने गया था। 11 बजे स्नान के दौरान राहुल गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। राहुल के दादा के बड़े भाई संतधर तिवारी ने बताया कि राहुल अपने पिता अनिल कुमार, मां और परिवार के साथ मुंबई में रहता था। मंगलवार सुबह ही वह बीमार दादा मंतधर तिवारी को इलाज के लिए मुंबई ले जाने के लिए गांव आया था। शुक्रवार को वह दादा-दादी को अपने साथ मुंबई ले जाने की तैयारी में था।
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घटना के बाद से दादा मंतधर तिवारी और पत्नी गुमसुम हैं। राहुल दो भाइयों और एक बहन में छोटा था। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गोताखोरों को लगाकर तलाश कराई गई।
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