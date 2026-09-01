Mirzapur News: कर्णावती नदी में कूदी महिला, पीआरवी जवान ने देखा तो मछुआरों को भेजकर जान बचाई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:39 AM IST
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जिगना। विंध्याचल के महड़ौरा गांव में सोमवार दोपहर डेढ़ बजे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ देवराजी देवी (42) ने कर्णावती नदी में छलांग लगा दी। सड़क से गुजर रहे डायल 112 के आरक्षी संतोष कुमार की सक्रियता से मछुआरों ने महिला की जान बचा ली।
महड़ौरा के प्रशासक जय नारायण ने बताया कि गांव निवासी देवराजी देवी (42) पत्नी दशरथ मांझी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सोमवार दोपहर किसी बात से नाराज होकर वह कर्णावती नदी में कूद गई। पुल से गुजर रही पीआरवी पुलिस की नजर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रुकवाकर नाव से मछली पकड़ रहे मछुआरों को आवाज लगाई। मछुआरे तत्काल पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर अष्टभुजा चौकी प्रभारी चंद्रभान सिंह पहुंच गए। महिला को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया।
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महड़ौरा के प्रशासक जय नारायण ने बताया कि गांव निवासी देवराजी देवी (42) पत्नी दशरथ मांझी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सोमवार दोपहर किसी बात से नाराज होकर वह कर्णावती नदी में कूद गई। पुल से गुजर रही पीआरवी पुलिस की नजर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रुकवाकर नाव से मछली पकड़ रहे मछुआरों को आवाज लगाई। मछुआरे तत्काल पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर अष्टभुजा चौकी प्रभारी चंद्रभान सिंह पहुंच गए। महिला को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया।
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