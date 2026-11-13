Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Demand for action following young woman's death; funeral rites refused

Mirzapur News: युवती की मौत के बाद कार्रवाई की मांग, अंतिम संस्कार से किया इन्कार

Fri, 13 Nov 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Demand for action following young woman's death; funeral rites refused
थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव निवासी शिवानी (17) की वाराणसी में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बृहस्पतिवार को परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव घर से करीब तीन सौ मीटर दूर स्थित अपने बगीचे में रखकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए।
विज्ञापन

शाम चार बजे से परिजन शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। शिवानी बिंद की बुधवार को वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसे में बाइक चला रहा उसका साथी किशन भी घायल हो गया था। सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार से इन्कार कर दिया। शिवानी की मां तारा देवी ने आरोप लगाया कि किशन यादव उनकी बेटी को साथ ले गया और बाइक से धक्का देकर मार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ऑटो से जा रही थी, युवक जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाकर ले गया था।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि बेटी की शादी नहवानीपुर में तय हो चुकी थी। छेका भी हो गया था और दो-तीन महीने में शादी की तैयारी थी। परिजनों की मांग है कि किशन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलने पर कछवां और चुनार थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की मांग पर अड़े रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed