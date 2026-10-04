Mirzapur News: नशामुक्ति के लिए ग्रामीणों ने लिया संकल्प

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पुरैनिया गांव में पुरैनिया फाउंडेशन की बैठक अध्यक्ष प्रमोद वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 70 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्राम विकास, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के साथ नशामुक्ति अभियान पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने पुरैनिया को नशामुक्त बनाने और गांव के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने और बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में राकेश सिंह, नंदू यादव, संजय वर्मा, विकास विश्वकर्मा, किशन कोल, पप्पू गुप्ता समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।