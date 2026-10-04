Mirzapur News: लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित करने की मांग

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सदर तहसील में संगठन के जिलामंत्री अवनीश पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सदर तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, राम आसरे, कृष्ण चंद्र यादव, बेबी विश्वकर्मा, सुनील सिंह, अभिषेक, आयुष पटेल, विजय प्रताप सिंह, अशोक पाल आदि मौजूद रहे।लालगंज। आठ सूत्री मांगों को लेकर लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इसमें विनोद कुमार, अनूप कुमार पांडेय, सचिन मिश्रा, मनमोहन लाल, कन्हैया लाल, शैलेंद्र कुमार, पंकज कुमार पटेल आदि मौजूद रहे।वहीं चुनार तहसील परिसर में लेखपाल संघ ने धरना-प्रदर्शन कर संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया। तहसील अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में आठ सूत्री मांगपत्र उपजिलाधिकारी अनेग सिंह को सौंपा गया। संवाद